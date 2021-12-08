Смартфон Apple IPhone 14 Max может получить кран с переменной частотой обновления картинки

Постепенно в сети появляется все новая и новая информация о будущих смартфонах компании Apple четырнадцатого поколения, которое, напомним, по плану должны выйти в свет только осенью будущего года.

На этот раз опубликовано сообщение о том, что в IPhone 14 Max будут установлены дисплеи с функцией регулирования частоты обновления картинки.

На самом деле, высокая частота кадров необходима далеко не всегда. В большинстве случаев вместо популярной ныне 120 Гц можно настраивать 60 Гц – и никакой разницы вы не заметите. Зато устройство будет потреблять меньше энергии, что продлит срок автономной работы на одном заряде батареи. Очевидно, до сентября, когда должен выйти и сам смартфон, мы узнаем больше.