Скандалы: «Уборщица выкинула Беловежские соглашения в помойное ведро»

58% участников опроса о причинах распада СССР считают, что страна развалилась из-за предательства партийных элит

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале провел опрос о причинах распада СССР. Результат неожиданный: 58% участников считают, что страна развалилась из-за предательства партийных элит. Чем дальше от нас в прошлое уходит СССР, тем меньше тех, кто верит, что его кончина была вызвана естественными причинами. 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще было подписано Соглашение о создании СНГ, которое означало смерть союзного государства. Оценку тем событиям дает историк Евгений Спицын.

— Был ли распад СССР неизбежен и вызван естественными причинами, или ему «помогли» умереть?

— Для развала СССР не было никаких объективных предпосылок — ни экономических, ни политических, ни социальных. Это целиком «рукотворный» процесс. Распад Советского Союза стал прямым следствием предательской политики части верхушки КПСС во главе с Горбачевым. Это было преднамеренное действо, задуманное еще идеологом перестройки Александром Николаевичем Яковлевым. Я видел его записки на имя Горбачева, в которых он предлагал реформировать Советскую Федерацию. Подобные планы существовали, вероятно, и у Юрия Андропова. По крайней мере, Аркадий Вольский (в 1983-1984 годах — помощник по экономике Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. – М.П.) в ряде своих интервью говорил, что Андропов давал ему прямое указание подготовить план переформатирования СССР. Вместо разделения страны на республики по национальному признаку предполагалось разрезать ее на штаты, аналогичные американским. Якобы он вместе с академиком Евгением Павловичем Велиховым, тогдашним директором Курчатовского института, работал над этим андроповским заданием.

— Реализация этих планов началась еще при Горбачеве?

— Практическая реализация этого задуманного плана по развалу СССР началась на Х I Х партийной конференции (28 июня — 1 июля 1988 года), когда с одной стороны была создана комиссия по межнациональным вопросам, с другой — был создан пост секретаря ЦК, который должен был курировать эти вопросы. К тому же в самом аппарате ЦК был создан отдел межнациональных проблем, который возглавил товарищ Михайлов. Это тот самый Вячеслав Михайлов, который позже, во времена Ельцина, возглавлял Министерство по делам национальностей и при котором случилась чеченская война. Кстати, Михайлов окончил Львовский госуниверситет, там же аспирантуру и защитил диссертацию по кафедре истории КПСС. Тема ее: «Деятельность партийных организаций западных областей Украины по интернациональному воспитанию населения». Какие диссертации писались, а, как вы сами понимаете, интернационального воспитания населения бандеровских областей Украины не происходило. Он там долгие годы преподавал, потом оттуда перешел на работу в отдел пропаганды и агитации Львовского обкома компартии Украины. А в 1978 году переехал в Москву и стал инструктором отдела пропаганды ЦК КПСС. В 1988 году по подсказке Александра Яковлева он возглавил этот отдел ЦК КПСС по межнациональным отношениям. Вот такие персонажи у нас рулили всем этим процессом. Все, что делалось в сфере межнациональных отношений, было рукотворным действом. Направлялось оно «архитектором перестройки» г-ном Яковлевым и Михаилом Сергеевичем Горбачевым с его присными.

— Принято основную вину за развал Союза возлагать на Ельцина, а не на Горбачева…

— Первопричиной всех проблем стала, конечно, политика высшего советского руководства. Ельцин оседлал гребень этой волны. Когда он вернулся в большую политику после опалы, то уже эту национальную карту разыгрывали вчерашние диссиденты и новые лидеры оппозиции в лице Межрегиональной депутатской группы. А Ельцин в данной ситуации просто, как говорится, «попал в случай». Он вынужден был уже играть по правилам этой публики, поскольку в противном случае они бы его не признали лидером оппозиции. А Борис Николаевич был человеком очень амбициозным и любыми путями стремился отомстить Горбачеву. Лучшим способом отомстить было возглавить крупнейшую в Союзе республику и выступать в роли фрондера. Первоначально ставилась именно эта цель. Более того, у части высшего советского руководства возникла даже идея посадить Ельцина на место Горбачева. То есть именно его сделать новым лидером СССР. Существует версия, что именно это было первопричиной августовского путча 1991 года. Якобы тогдашний председатель КГБ Владимир Крючков договорился с Ельциным, что они проведут этот опереточный путч, чтобы отстранить Горбачева от власти и сделать Ельцина новым президентом СССР. А потом, используя его звериную хватку и непомерные амбиции, придушить все эти сепаратистские движения в союзных республиках. Но в самый последний момент Ельцин испугался, что чекисты его обведут вокруг пальца, и он останется ни с чем. Поэтому он стал играть по своим правилам. После подавления путча, когда Ельцин уехал в Сочи, ему тогдашний «госсекретарь» Геннадий Бурбулис представил «аналитическую» записку, слово аналитическую я беру в жирные кавычки. Эта бумажка называется «меморандум Бурбулиса». В ней было написано, что все проблемы России состоят в том, что она кормит все союзные республики, за исключением двух. И если мы этот балласт сбросим, то Россия будет как сыр в масле кататься. Ельцин почему-то уверовал в этот бред Бурбулиса и окончательно взял курс на развал Советского Союза.

— Насколько законными были решения, принятые в Беловежской Пуще?

— Они были абсолютно незаконными. Ни Декларация, ни Договор об образовании СССР не предполагали их денонсации. То есть в самом документе пункта о возможности денонсации этого Договора не было. Была конституционная норма о праве выхода союзной республики из СССР, которая прописывалась уже в федеральном законе от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Там была довольно длительная процедура, до 5 лет, которая должна была сопровождаться как минимум двумя референдумами, созданием согласительных комиссий, долгим переговорным процессом о территориальных проблемах, о взаимозачетах и т.д. В течение этого времени надо было, например, решить вопрос о территориях вроде Крыма и Западной Украины, которые не входили в состав республики на момент ее вступления в СССР. Поэтому подписание этой филькиной грамоты в Беловежье — абсолютно незаконный антигосударственный акт, который по всем нормам права является изменой Родине и подлежит наказанию по 64-й статье УК СССР.

— Но Украина провела референдум…

— Она его провела незаконно. По закону, для того, чтобы начать процедуру выхода, высший орган государственной власти республики — в данном случае Верховный Совет — должен был принять соответствующий документ. Верховный Совет Украины эту норму выполнил. Но дальше Акт о государственном суверенитете надо было вынести на всенародный референдум. Причем не ранее 6 и не позднее 9 месяцев с момента принятия Акта Верховным Советом. Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года, поэтому референдум в лучшем случае мог быть назначен только на 24 февраля 1992 года. То, что он был назначен на 1 декабря 1991 года — это прямое нарушение законодательства. Почему он был назначен именно на эту дату? Потому что в этот же день должны были состояться выборы президента Украины. И еще потому, что торопились успеть до подписания нового союзного договора, которое было назначено на 9 декабря.

— Но что мог поделать союзный центр после подобных действий Украины?

— Когда Верховный Совет УССР принял решение о проведении референдума, президент Горбачев как гарант Конституции СССР должен был издать указ об отмене этого постановления и о введении чрезвычайного положения на территории хотя бы Киева. Но он этого не сделал. Он не исполнил свои прямые должностные обязанности. Когда эта бумажка была подписана в Беловежской Пуще, он должен был издать указ о непризнании этой филькиной грамоты и о привлечении к уголовной ответственности всех участников этих посиделок. Почему Горбачев этого не сделал? Потому что он в глазах мировой общественности тут же бы «обнулился». Его стали бы подавать на Западе как диктатора, кровавого упыря.

— Союзный договор подписывали одним составом, а денонсировали его несколько иным составом республик…

— Союзный договор подписали представители Украины, Белоруссии, Российской Федерации и Закавказской Федерации, в которую входили Грузия, Армения и Азербайджан. Этот документ уже давно превратился в исторический раритет. Он только в первой союзной конституции стоял в преамбуле. В конституциях 1936 и 1977 годов этого договора уже не было. Потому что базой для советской союзной государственности была уже конституция, сначала сталинская, потом брежневская.

— Что же тогда подписали в Беловежской Пуще?

— Филькину грамоту они подписали. Этот документ еще называют «банным соглашением» — вы знаете, что его в бане писали? Ельцин с Кравчуком дали указание своим подчиненным составить документ. Украинцы под благовидным предлогом пошли спать. А наши и белорусы сели в бане писать этот документ. Естественно, они там выпивали. Там были Гайдар, Козырев, Бурбулис, Шахрай. Они этот документ составили. Утром встали — не могут его найти. Вдруг кто-то нашел его в помойном ведре. Когда они ушли спать, то этот листочек нашла уборщица в сауне на полу. Взяла и в помойное ведро выкинула. Они этот листок взяли, переписали и положили на стол президентам. Стали согласовывать текст, там 14 пунктов. Согласовали один — выпили по рюмке коньяка. Так за час-полтора выпили 14 рюмок.

— Почему народ не вышел на улицы защищать СССР? Ваши оппоненты так и говорят: Союз был обречен, потому что никто не вышел его защищать. На Украине проголосовали за независимость на референдуме…

— Принимался ведь не Акт о выходе Украины из СССР. Принимался Акт о государственной независимости. Во всех республиканских конституциях и в брежневской Конституции СССР говорилось о том, что все союзные республики являются суверенными государствами. Они же на референдум не вынесли вопрос о выходе Украины из состава СССР. Там был вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?» Вот в чем было лукавство. Люди голосовали за этот Акт, думая, что это лишь расширит права Украины в рамках СССР. Людей вокруг пальца обвели, вот и все. Почему люди так спокойно приняли Беловежские соглашения? Они думали, что просто изменится название государства — был СССР, стал СНГ. А все останется по-прежнему: формальные границы, единые вооруженные силы, единая внешняя политика, единая валюта — рубль и т.д. Люди у нас были в этом смысле безграмотные. И этим воспользовались: тотальной безграмотностью советских людей и их доверием. Разрушили страну ради собственных эгоистических интересов. И ввергли ее в пучину бедствий и страданий. Вчера слышал интервью Шушкевича, где он гордится тем, что подписал Беловежские соглашения и развалил «империю» без капли крови. Как это «без капли крови»? А гражданская война в Таджикистане? А войны в Грузии, в Приднестровье, на Украине? Это сотни тысяч убитых. Миллионы беженцев. И это продолжается. И мы еще не знаем, чем это нам в итоге аукнется.

Марина Перевозкина