Зеленский высказался о переговорах Путина и Байдена

Украинский президент назвал переговоры президентов США и РФ позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.

«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России… Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».

По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.

Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.

Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами РФ и США. Лидеры обменяли мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.