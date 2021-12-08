 

Зеленский высказался о переговорах Путина и Байдена

08.12.2021, 18:33, Новости дня
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Украинский президент назвал переговоры президентов США и РФ позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.

«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России… Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».

По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.

Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.

Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами РФ и США. Лидеры обменяли мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.



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