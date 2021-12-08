 

Названы самые популярные сферы обучения по нацпроекту «Демография» в Иркутской области

08.12.2021, 18:33, Новости дня
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Обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Иркутской области доступно по 45 направлениям Ворлдскиллс. С начала года профессиональные навыки в короткие сроки уже получили 980 человек, сообщили в региональном министерстве образования.

Министр образования региона Максим Парфенов уточнил, что среди наиболее востребованных компетенций эксплуатация сельскохозяйственных машин, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, программные решения для бизнеса, малярные и декоративные работы, охрана труда, банковское дело, бухгалтерский учет, поварское дело, парикмахерское искусство, организация экскурсионных услуг, технологии моды, туризм, администрирование отеля, говорится в сообщении на официальном сайте региона.

Пользуются спросом также среди обучающихся такие компетенции, как предпринимательство, электромонтаж, фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, сварочные технологии, производственная сборка изделий авиационной техники, неразрушающий контроль, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, геопространственные технологии, интернет-маркетинг, веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD.

Изначально планировалось, что в 2021 году бесплатное обучение смогут пройти более 950 жителей региона. Однако Агентством «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» эта квота была увеличена до 1120 человек.

Напомним, в 2021 году программа обучения ориентирована на неработающих граждан, обратившихся в службу занятости, людей старше 50-ти лет, граждан предпенсионного возраста, женщин в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста.



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