 

“Перший незалежний” возобновил спутниковое вещание

08.12.2021, 18:28, Новости дня
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По информации источника “Детектор медиа”, канал возобновил вещание с 1 декабря 2021 года.

Запись эфира “Першого незалежного” 7 декабря также опубликовал в YouTube  медиаэксперт Александр Глущенко.

ВИДЕОВидео: Александр Глущенко / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”. Они также продолжили работу в соцсетях и на YouTube.

23 февраля министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщил, что 100 человек из попавших под санкции каналов создали ООО “Медиахолдинг “Новости”. Через два дня компания стала владельцем канала “Перший незалежний”.

Сотрудники попавших под санкции телеканалов вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг. В YouTube телеканал продолжает вещание.

25 сентября нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич стал совладельцем канала “Перший незалежний”. 

2 ноября стало известно, что Шуфрич также купил канал UkrLive, который объединился с “Першим незалежним”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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