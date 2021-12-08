СБУ разоблачила группу, которая на въезде в Крым продавала поддельные справки с результатами ПЦР-тестов

По информации спецслужбы, схема действовала не менее полугода, а “доходы” подозреваемых составляли более 500 тыс. грн в месяц.

По данным следствия, противоправную деятельность на контрольном пункте въезда – выезда “Чонгар” организовали двое жителей Генического района Херсонской области.

“Сначала “обслуживали” отдыхающих, желающих попасть на территорию временно оккупированного полуострова. Часть из них имела международные COVID-сертификаты. Однако, поскольку их не признают представители оккупационных властей, для беспрепятственного пересечения административной границы вынуждены были делать ПЦР-тесты”, – говорится в сообщении.

Как пояснили в СБУ, фигуранты предлагали путешественникам оперативное изготовление справки об отрицательном результате ПЦР-теста без посещения лаборатории. За это они просили 1,5 тыс. грн.

По данным спецслужбы, впоследствии к схеме присоединились автобусные перевозчики, в том числе совершающие рейсы с временно оккупированных территорий.

“Перед выходом на маршрут предприниматель и водитель маршрутного автобуса получали от пассажиров фото паспортных данных и отправляли партнерам из Херсона. По прибытии на КПВВ “Чонгар” “заказчики” получали фейковые справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и направлялись дальше к линии разграничения. У этой категории “клиентов” злоумышленники просили от 700 грн за тест”, – уточнили в СБУ.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания и в транспортных средствах подозреваемых, были изъяты фиктивные справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, изготовленные с использованием реквизитов одного из сертифицированных медицинских учреждений, электронные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Фигурантам планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

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