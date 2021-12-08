Путин после переговоров с Байденом анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО

Об этом Путин рассказал 8 декабря на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Мероприятие транслировало в YouTube агентство ТАСС.

По его словам, стороны договорились создать такую спецструктуру.

“Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано”, – сказал Путин.

Он отметил, что это вопрос вызывает “повышенный интерес” со стороны общественности.

“Мы, конечно, сделаем это максимально публично”, – добавил Путин.

По его словам, РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.

“Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон. И не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России”, – подчеркнул глава Кремля.

Путин назвал расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины – “одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу”.

Контекст:

7 декабря Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

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