 

Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят

08.12.2021, 18:20, Разное
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За последний год смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны. С декабря 2020-го по ноябрь 2021-го скончались свыше 2,4 миллиона россиян. Убыль населения составила почти один миллион человек. Об этом сообщали “Ведомости” на прошлой неделе.

Статистические данные обсудили в эфире телеканала “Царьград” – в программе “Интервью”. Свое мнение о рекордной смертности высказал
главный кардиохирург
Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Лео Бокерия.

Эксперт не согласился с ведущей, которая предположила, что население страны сокращается из-за демографического кризиса и пандемии коронавируса, во время которой плановая помощь стала непервостепенной. Он считает: пациенты просто не едут в медучреждения.

“Люди боятся и терпят, и ждут”, – сказал Бокерия.

По словам кардиохирурга Минздрава, человек, который столкнулся с проблемой, откладывает ее решение, не посещает медицинское учреждение, поскольку уверен: в поликлинике и больнице много народу, и для того, чтобы попасть к врачу, нужно весьма заблаговременно позаботиться о записи к нему.

Напомним, на днях во Всемирной организации здравоохранения раскрыли данные по смертности от омикрон-штамма коронавируса. По данным специалистов, этот вариант не спровоцировал ни одного летального исхода. Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков предположил, что этот штамм может стать живой вакциной и завершить пандемию.



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