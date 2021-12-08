Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ “Рязанский” за мужество и самоотверженность

“Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое – твою жизнь”, – написал градоначальник на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

Он отметил, что помощь посетителям оказывали все сотрудники. “Георгий – без оружия, без ничего – мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших”, – подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил сотрудников МФЦ “Рязанский” за их действия. Взаимная поддержка поможет пережить такие горькие события, уверен мэр.

В среду, 7 декабря, посетитель МФЦ “Рязанский” открыл стрельбу. Были убиты администратор и охранник, четыре человека ранены – сотрудник МФЦ, работник ГБУ “Жилищник” и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет.

Собянин посетил пострадавших в НИИ имени Склифосовского. Градоначальник пообещал оказать помощь семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ.

Стрелок был в невменяемом состоянии, он задержан. Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.