 

Антибиотики способны порождать смертельно опасные «супербактерии»

08.12.2021, 18:14, Разное
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Антибиотики могут порождать смертельно опасные «супербактерии». Такого мнения придерживается инфекционист из КНР Ли Тунцзэн. Нельзя самостоятельно назначать себе эти препараты или же злоупотреблять ими.
В мире каждый год сотни тысяч человек умирают в результате заражения лекарственно-устойчивых инфекций. Инфекционист объяснил, как развиваются так называемые «супербактерии», приводящие к такому исходу.

Человек принимает антибиотики, но не до конца все бактерии уничтожаются. Выжившие штаммы становятся устойчивыми к лекарству, которое поступает в организм. Затем бактерии переходят к другому человеку, он может умереть от «супербактерий». В итоге они по цепочке распространяются дальше и в большинстве случаев становятся неизлечимыми.

Злоупотребление антибиотиками приводит к увеличению числа «супербактерий». Чтобы предотвратить летальный исход, необходимо принимать данные препараты строго по назначению врача. Если количество таких бактерий будет стремительно увеличиваться, исследователи вряд ли смогут разработать эффективные лекарства против них. В результате появятся более серьезные болезни, нежели онкология, пишет портал NVL.



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