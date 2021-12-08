 

Realme представит новый смартфон с чипом Snapdragon 888

08.12.2021, 18:04, Новости дня
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Камера с разрешающей способностью 50 Мп, а также процессор Snapdragon 888 – все это относится к новой модели смартфона Realme, которую разработчик пообещал представить в скором времени.

По словам представителей компании, данная версия мобильного устройства должна пополнить линейку GT Series. Пока же она фигурирует в регистрационных документах с рабочим названием RMX3310.

Ожидается, что смартфон получит экран с диагональю 6,62 дюйма. Очевидно, объем оперативной памяти может составлять 8 либо 12 Гб на выбор. Также покупателю предложат два варианта основных накопителей – на 128 и 256 Гб. Вес смартфона составит чуть менее 200 г. Заявленная емкость аккумулятора – 5000 мАч. Конкретную дату официальной презентации в компании пока не называют.



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