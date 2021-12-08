В компании Huawei разрабатывают собственый чип с поддержкой 5G

Как стало известно из достоверных источников, опальная компания Huawei из Китая начала разработку собственного чипа для мобильных устройств, в которой наконец-то появится поддержка сетей пятого поколения связи.

Дело в том, что из-за наложенных ранее со стороны Соединенных Штатов санкций мобильные устройства под данным брендом выходили без поддержки 5G. А это – чуть ли ни самое важное конкурентное преимущество современных гаджетов.

Китайцы е собственные процессоры и модемы 5G выпускать еще не научились, говорят эксперты. В этом проявилась и зависимость от западных технологий. Когда Huawei выпустит такие чипы самостоятельно, они, скорее всего, будут предназначены для флагманских смартфонов.