Многие думают, что мицеллярная вода по свойствам похожа на тоник: три ошибки, которые совершают почти все женщины

Правильно подобранная косметика способна творить чудеса. Считается, что дорогая косметика от популярных брендов гораздо качественнее и эффективнее. Но даже она подходит не всем. Что делать, если даже после дорогой и качественной косметики результат не нравится?

Сначала нужно убедиться, что вы используете средство, которое вам подходит. Также нужно убедиться, что вы используете его правильно. В статье мы расскажем о трех распространенных ошибках, которые допускают многие представительницы прекрасного пола.

Умывание лица мицеллярной водой

Как и любой другой продукт, мицеллярную воду нельзя втирать в кожу. Некоторые женщины думают, что мицеллярная вода по свойствам похожа на тоник или лосьон. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы втереть ее в кожу. Но это не так. Мицеллярная вода – это косметическое средство, применяемое для очистки кожи. Поэтому ее необходимо смывать с лица чистой водой.

Нанесение ночного крема непосредственно перед сном

Нет смысла наносить ночной крем непосредственно перед сном. Однако многие делают именно так, а потом удивляются, почему не работает дорогой и качественный продукт.

Ночной крем нужно наносить за полтора часа до сна. Это оптимальный период времени, который позволит коже усвоить все активные компоненты средства и избежать бессмысленного размазывания крема по подушке.

Мыть волосы шампунем только один раз

Есть люди, которые считают, что мыть голову шампунем нужно один раз, но это не совсем так. Конечно, используя шампунь, мы очищаем и кожу, и волосы, но не полностью.

Когда мы смываем шампунь в первый раз, мы лишь немного очищаем кожу и волосы. Но глубокого очищения нет. При первом применении шампуня мы смываем кожное сало, косметику для волос и скопившуюся грязь. А использование шампуня второй раз позволяет основательно и качественно очистить кожу головы и волосы, смыв все остатки жира, косметики и грязи. Поэтому не экономьте на двукратном мытье головы.