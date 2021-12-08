 

В Москве начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

08.12.2021, 17:46, Новости дня
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В столице зафиксирован рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних в последние недели, сообщил департамент здравоохранения города.

«Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 80%, среди детей 3-6 лет ниже на 73,2%, среди детей 7-14 лет ниже на 23,5%. Вместе с тем, в последние недели наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей», – сообщается на сайте департамента.

В ведомстве добавили, что объемы госпитализаций выше значений за аналогичные периоды последних двух лет.

Для обеспечения заболевших стационарной медпомощью дополнительно развернуто 450 коек в детской больнице имени Святого Владимира и двух других медучреждениях.

Департамент подчеркнул, что сообщения о нехватке препаратов для гриппа в детских больницах не соответствует действительности.

«Медицинская помощь и детям и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ достаточно во всех медицинских организациях», – указали там.



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