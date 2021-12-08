Жители ЮАР рассказали о методах спасения от «омикрона»

Жители ЮАР поделились, какие народные рецепты используют, чтобы защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрон», среди них были названы чеснок, водка, джин и африканский картофель.

Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР. За последнюю неделю число таких случаев выросло в пять раз.

Местный житель Лезего ла Молефе сообщил, что использует смесь, в состав которой входят имбирь, куркума, чеснок и водка, чтобы защитить себя от коронавируса. Другой житель ЮАР использует джин, мед, лимон и противовоспалительные таблетки, передает РИА «Новости».

Также в ход идут травы и африканский картофель, рассказал травник Пуэмелело Мтимкулу.

«Я комбинирую свои травы в зависимости от симптомов, которые проявляются у моих пациентов… Для тех, кто испытывает трудности с дыханием, как бронхит, я комбинирую эвкалиптовое масло, которое действует лучше всего», – сообщил он.

Еще один целитель рассказал, что принимает лимон, куркуму, имбирь и кайенский перец, чтобы поддержать щелочную среду у себя в организме и не дать инфекции выжить.

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Ранее в ВОЗ заявили, что к январю новый штамм «омикрон» будет доминировать среди зараженных в Европе.