 

Украинский солдат погиб в пьяной драке из-за пропажи алкоголя

08.12.2021, 17:46, Новости дня
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Военнослужащий ВС Украины погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен, сообщил в ходе брифинга представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В день ВСУ между боевиками 1-й и 3-й батарей рядовыми Мельниковым и Рещуком в ходе распития спиртных напитков произошла драка из-за взаимных обвинений в краже алкоголя», – говорится в релизе.

Пострадавший получил резанную рану руки в результате конфликта, произошедшего 6 декабря. Филипоненко заявил, есть данные об одном убитом. Представитель Народной милиции добавил, что «данный факт скрывается командованием бригады».

Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы. Согласовали договоренности страны-участницы «нормандской четверки» – Россия, Германия, Франция и Украина.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военных в Донбассе. 



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