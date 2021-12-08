 

Зеленский ожидает, что ТКГ примет решение о возобновлении перемирия на Донбассе и обмене удерживаемыми лицами

08.12.2021, 17:44, Новости дня
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Об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сейчас, когда мы встречаемся, проходит заседание ТКГ, где сегодня – хотелось бы верить – мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, обмен пленными и открытие КПВВ”, – сказал президент.

Он напомнил, что на подконтрольной украинскому правительству территории контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения готовы к работе. Зеленский выразил надежду, что КПВВ откроют и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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