Путин ответил, нападет ли РФ на Украину

Мероприятие транслировало в YouTube ТАСС.

Журналист издания “Коммерсантъ” спросил Путина, собирается ли Россия нападать на Украину.

“Это вопрос провокационный, – ответил Путин. – Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность. Как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе, и мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина [Джо] Байдена”.

Путин назвал очень чувствительной темой для РФ расширение НАТО, в том числе на Украину, отметив, что это ключевой вопрос.

За этим, по мнению главы Кремля, последует размещение “угрожающего” России оружия.

“В таком объеме, мне кажется, будет достаточно ответить на сегодняшний день. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны… Ну как же мы не можем об этом не думать”, – сказал Путин.

Контекст:

7 декабря Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

—