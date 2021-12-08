“30 сантиметров в месяц”: сколько москвичу придется копить на квартиру в новостройке

Наиболее ярко рост цен на квартиры в новостройках проявил себя в столице. За 11 месяцев 2021 года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке подскочила на 32,55% и достигла отметки в 331,9 тысячи рублей.

Учитывая, что средняя зарплата в Москве оценивается в 102,2 тысячи рублей в месяц, то житель столицы зарабатывает примерно на 30 сантиметров жилой площади квартиры в новостройке. Такие данные приводит основатель и руководитель агентства недвижимости kobaladze_realty Ярослав Кобаладзе.

Учитывая, что на один квадратный метр среднему москвичу придется копить, не тратя ни копейки из заработанного, чуть больше трех месяцев, то самую скромную квартиру-студию в новостройке площадью в 20 квадратных метров он сможет приобрести за примерно 66 месяцев или за пять с половиной лет.

Если же этот москвич замахнется на роскошные хоромы площадью в 100 квадратных метров, то на накопление у него уйдет 331 месяц, или 27 с половиной лет. Впрочем, план жителя столицы сработает только в том случае, если за эти годы стоимость квадратного метра в новостройках Москвы не вырастет еще больше.