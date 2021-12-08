Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже расчетных эпидпорогов

При этом в последние недели среди детей растет количество госпитализаций по ОРВИ и гриппу. “Объемы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет”, – уточнили в департаменте.

Для лечения заболевших дополнительно развернуто 450 коек в ИКБ №1, ДГКБ св. Владимира, ДИКБ №6 и ДГКБ им. Башляевой. В ведомстве подчеркнули, что в столичных больницах свободно более 35% коечного фонда.

В Депздраве опровергли информацию о нехватке препаратов для лечения гриппа в детских больницах. Медицинская помощь всем возрастным категориям оказывается в полном объеме, лекарственных препаратов хватает во всех медицинских организациях Москвы, сообщили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что самой эффективной защитой от гриппа является вакцинация.