 

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже расчетных эпидпорогов

08.12.2021, 17:36, Разное
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При этом в последние недели среди детей растет количество госпитализаций по ОРВИ и гриппу. “Объемы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет”, – уточнили в департаменте.

Для лечения заболевших дополнительно развернуто 450 коек в ИКБ №1, ДГКБ св. Владимира, ДИКБ №6 и ДГКБ им. Башляевой. В ведомстве подчеркнули, что в столичных больницах свободно более 35% коечного фонда.

В Депздраве опровергли информацию о нехватке препаратов для лечения гриппа в детских больницах. Медицинская помощь всем возрастным категориям оказывается в полном объеме, лекарственных препаратов хватает во всех медицинских организациях Москвы, сообщили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что самой эффективной защитой от гриппа является вакцинация.



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