Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже расчетных эпидпорогов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
При этом в последние недели среди детей растет количество госпитализаций по ОРВИ и гриппу. “Объемы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет”, – уточнили в департаменте.
Для лечения заболевших дополнительно развернуто 450 коек в ИКБ №1, ДГКБ св. Владимира, ДИКБ №6 и ДГКБ им. Башляевой. В ведомстве подчеркнули, что в столичных больницах свободно более 35% коечного фонда.
В Депздраве опровергли информацию о нехватке препаратов для лечения гриппа в детских больницах. Медицинская помощь всем возрастным категориям оказывается в полном объеме, лекарственных препаратов хватает во всех медицинских организациях Москвы, сообщили в ведомстве.
В департаменте напомнили, что самой эффективной защитой от гриппа является вакцинация.
Смотреть комментарии → Комментариев нет