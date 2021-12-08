 

В компании Google установили причастность двух россиян к крупному ботнету

08.12.2021, 17:20, Новости дня
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Как сообщили в американской компании Google, их специалистам удалось прекратить деятельного одного из крупнейших в истории ботнетов, который успел заразить около миллиона ПК по всему миру, работающих на операционной системе Windows.

Кроме того, представители Google установили причастность к данному ресурсу двух российских хакеров. Американская компания уже подала против них персональный судебный иск.

По мнению экспертов, это может создать позитивный прецедент. Если россиян действительно удастся показательно наказать, это значительно слабит сообщество злоумышленником в киберпросттанстве. Как минимум, чувство безнаказанности у хакеров исчезнет. О том, как представители Google отслеживали хакеров, можно прочесть на официальном сайте компании.



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