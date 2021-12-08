Производитель автомобиля Tesla зачем-то дал возможность воителю играть в игры во время движения

Несколько месяцев назад Tesla выпустила обновления для бортовых компьютеров своих электромобилей, об опасности которого эксперты рассказали только теперь.

Дело в том, что даже водитель получил возможность на ходу, управляя машиной, играть в видеоигры. Такой опасной функции еще нигде не было, отмечают специалисты по БДД. Ведь любое отвлечение внимания от дороги может закончиться трагически.

На самом деле, компьютер выдает предупреждение, что играть на ходу имеет право только пассажир, сидящий рядом с водителем. Однако кто даст гарантию, что сам водитель не будет делать этого? Как минимум, проиходящее на экране его может отвлекать, говорят эксперты по безопасности дорожного движения.