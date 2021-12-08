Су-27 перехватили над Черным морем французские истребители

Российские Су-27 сопроводили два тактических истребителя Mirage 2000 и Rafale над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя Mirage 2000 и Rafale, а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Первоначально воздушные цели, движущиеся к границе, зафиксировали средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

Дежурные по ПВО Южного военного округа Су-27 поднялись в воздух для опознания целей и недопущения нарушения границы.

«Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств», – заключили в центре.

В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.