Стали известны подробности побега девушки от насильника в Москве

Выпрыгнувшая из окна с четвертого этажа от насильника девушка в Москве зашла в квартиру к строителю, который делал ремонт, сообщили жители дома на Шелепихинской набережной, где произошел инцидент.

«Насколько мне известно, в этой квартире делали ремонт. Строитель и позвал эту девушку в квартиру, не знаю, уж чем он ее заманил», – цитирует одну из местных жительниц РИА «Новости».

Несколько квартир в доме находятся на ремонте, на этажах есть строительный мусор, квартира, где все произошло, опечатана.

Происшествие случилось ночью 7 декабря, мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Нападавший попытался добить ее, он спустился вниз, нанес колото-резаные раны и убежал.

Очевидцы вызвали скорую, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что в квартире были еще две женщины 1984 и 1999 года рождения. Их обвиняемый удерживал насильно, он связал им руки скотчем. Пленницам удалось освободиться и убежать, когда мужчина покинул помещение.

Задержанному также вменили статью о незаконном лишении свободы в отношении двух лиц.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что мужчина позвал девушек для уборки в квартире.