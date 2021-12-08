Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными

Президент РФ Владимир Путин назвал переговоры с главой США Джо Байденом открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.

По итогам встречи с Байденом Путин заявил, что «самое главное, у нас есть возможность продолжить диалог», информирует РИА «Новости».

Он рассказал, что РФ и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности. Кроме того, по его словам, РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.

Путин подчеркнул, что «мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех».

Также глав РФ подчеркнул, что свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.