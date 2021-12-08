 

“Операция “Фортуна”: Искусство побеждать”. Вышел первый постер нового боевика Ричи со Стэтхемом в главной роли

08.12.2021, 17:00, Новости дня
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В комментарии к постеру Ричи отметил, что премьера первого трейлера запланирована на 9 декабря.

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Публикация от Guy Ritchie (@guyritchie)

На официальной странице проекта также опубликованы первые кадры, сделанные во время съемок картины.

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Публикация от Operation Fortune Movie (@operationfortune)

Контекст:

“Операция “Фортуна”: Искусство побеждать” – шпионский триллер, главные роли в котором исполнили Джейсон Стэтхем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Хью Грант и Кэри Элвес. Съемки картины начались осенью 2020 года и завершились весной 2021-го. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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