 

В Украине обнаруживают только 40% всех случаев COVID-19 – Ляшко

08.12.2021, 17:00, Новости дня
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“Мы смотрим на количество людей, что переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращается к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться”, – рассказа министр.

Также он подчеркнул, что следующий волны коронавируса должны быть более легкими. Однако это зависит от появления новых мутаций коронавируса.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 3,5 млн человек, умерло 89 тыс. пациентов. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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