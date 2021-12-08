 

Зеленский уменьшает влияние России с помощью борьбы против олигархов – The European Post

08.12.2021, 17:00, Новости дня
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“Зеленский принял меры, направленные на укрощение влияния так называемых олигархов. Украина имеет свою долю мощных бизнес-деятелей, оказывающих значительное влияние на политические партии и каналы СМИ, которые часто им принадлежат. У некоторых из них даже есть карманные судьи и высшие государственные служащие, а многие имеют тесные связи с Кремлем”, – пишет Клэпп.

В качестве примера он приводит близкого друга и кума президента России Владимира Путина, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, отношение к которому со стороны украинского политикума долгое время было толерантным. При Зеленском Медведчук оказался под домашним арестом и вместе со своими телеканалами – под санкциями президента Украины по обвинению в поддержке сепаратистов, отмечает автор.

“Одним из самых больших сторонников Медведчука был бывший президент [Петр] Порошенко, еще один олигарх, который был в должности в период, в который Медведчука обвиняют в поддержке сепаратистов, и продолжает публично его защищать. Порошенко грозит ряд расследований и уголовных преследований после ухода с должности, которые он, что не удивительно, отвергает как политически мотивированные”, – подчеркивает Клэпп.

Зеленский, по его мнению, чувствует себя способным на резкие действия против олигархата, потому что непосредственная угроза российского вторжения “сосредоточила умы внутри и за пределами Украины” на необходимости нейтрализации мощных групп интересов, которые могут перейти на сторону агрессора в случае нападения.

Контекст:

19 февраля 2021 года СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Зеленский 19 февраля ввел решение СНБО в действие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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