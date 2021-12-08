 

В Тамбове осудили школьного учителя за организацию финансовой пирамиды на уроках экономики

08.12.2021, 16:51, Разное
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Тамбовский районный суд приговорил 65-летнего Игоря Медведева к 2 годам лишения свободы условно за организацию финансовой пирамиды в одной из школ города.

По словам самого Медведева, это был всего лишь эксперимент, в ходе которого он хотел научить детей финансовой грамотности. Находчивый учитель решил на реальном примере показать своим ученикам принцип работы финансовых пирамид типа Finiko. Он еженедельно собирал со школьников деньги и обещал им многократный доход в конце учебного года, если они будут хорошо учиться. Деятельность педагога вышла далеко за пределы класса и затронула также родителей. Доверчивые граждане передали мошеннику более 10 миллионов рублей. Все деньги, полученные от потерпевших, преступник проиграл в букмекерских конторах Тамбова и подпольном казино.

В ходе следствия обнаружился ряд интересных подробностей из прошлой жизни Медведева. Правоохранительным органам удалось установить причастность осужденного к деятельности тамбовской ОПГ. Игорь Медведев, более известный по кличке Косой, в середине 90-х проходил по материалам дела как бухгалтер тамбовской группировки, но его связь с криминальным миром тогда доказать не удалось. После выхода на пенсию Медведев решил воспользоваться своим педагогическом образованием, полученным еще в СССР, и устроился на работу в школу учителем экономики.

На суде горе-учитель заявил, что никаких законов не нарушал – люди отдавали ему деньги сами. Он планировал все вернуть вместе с процентами, но его внезапно задержали полицейские.

«Я по жизни шел всегда ровно и масть свою четко держал. А эти шныри гнилую тюльку гонят. Там есть пара машек, которые рамсы попутали, но им недолго осталось кукарекать», — заявил подсудимый.

Игорю Медведеву запретили заниматься педагогической деятельностью пожизненно. А директору школы, где раньше работал мошенник, объявлен выговор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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