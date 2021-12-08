Диетолог назвала самый полезный напиток для печени

Кортни Д`Анджело, диетолог, сообщила, что черный кофе без добавления сахара понижает риски возникновения цирроза печени. Специалист напоминает, что для правильного функционирования органа важно обеспечивать его нужными веществами.

Специалисты Кливлендской клиники утверждают, что печень считается важным органом и выполняет многие физиологические функции. Она участвует в метаболизме, в фильтрации и выведении токсинов из кровотока, помогает в синтезе свертывающей системы крови, в удалении старых клеток крови.

Чтобы поддерживать здоровье органа, необходимо ввести в рацион полезный напиток. Кортни Д`Анджело сообщает, что кофе содействует укреплению здоровья печени. Множественные исследования продемонстрировали, что употребление кофе понижает риски возникновения цирроза, защищает орган от жирового гепатоза. Кофе помогает уменьшать число жира и увеличивать защитные антиоксиданты, так как они нейтрализуют вредные свободные радикалы, что предотвращает повреждение органа. В статье ученых, которую опубликовало издание «Nutrients», говорится о том, что кофе предотвращает рубцевание печени, что уменьшает риски развития ее болезней.

Полезным для органа считается черный кофе без подсластителей и молока. Исследователи сообщают, что высокие потребления сахара вредят печени. Для контроля сладости можно дополнять напиток немного подслащенными сливками или заменителями с низкими содержанием сахара.

Источник: inosmi.ru