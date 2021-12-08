В России создаётся новая общественная структура, объединяющая цирковых артистов

Глава Российского государственного цирка Сергей Беляков в ходе пресс-конференции, проходившей в МИА «Россия сегодня», объявил об инициативе формирования нового общественного объединения. Задачей новой структуры станет более последовательная защита интересов артистов цирка и предание вектора развития отрасли.

Выборы нового главы Творческого союза цирковых деятелей РФ послужили толчком. По словам Сергея Белякова более ста ведущих деятелей действующего союза в знак несогласия вышли из его состава. Нарушение принципа прозрачности при выборе руководства, сомнительный состав нового руководящего органа, все это вызвало вопросы в цирковом сообществе, ответы на которые правление не даёт.

Один только факт неграмотной финансовой деятельности переизбранного руководителя Союза, допустившего долговые обязательства перед Росгосцирком, не позволяет ему переизбираться, уверены в руководстве государственной компании. Включение в состав правления людей с судимостью за экономические преступления также не осталось незамеченным цирковым сообществом.

Все это побудило Российский государственный цирк, Большой московский цирк и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре стать инициаторами создания нового общественного объединения. Весомость инициативе придает структура Росгосцирка, объединяющая 37 представительств по всей стране. В настоящее время идет процедура юридического оформления новой организации.

Максим Никулин отметил в ходе пресс-конференции, что новый союз создается на базе главных игроков циркового рынка страны. Это должно позволить отрасли развиваться более динамично. Прежний союз аккумулировал интересы более мелких игроков. Новый мощный локомотив лидеров позволит вернуть российскому цирку прежние успехи международных гастролей не только в Европе и Америке, но и в остальных частях света.

Директор Большого Московского цирка подчеркнул, что двери нового союза открыты для всех. Организация рада представлять интересы как частных цирков, так и региональные цирковые филиалы по всей России. Особо отметил Эдгар Запашный необходимость защиты интересов ветеранов арены. Их незащищенность – одна из причин создания нового общественного союза