 

Шольц не упомянул Бога на присяге

08.12.2021, 16:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц принес присягу в бундестаге, опустив из нее упоминание Бога – он стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, кто решился на такую интерпретацию.

Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, однако покинул ее. Теперь он характеризует себя как нерелигиозного человека, передает РИА «Новости».

Отмечается, что канцлер заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу «и да поможет мне Бог» из присяги.

Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но ее использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.

Экс-канцлер Ангела Меркель регулярно использовала эту фразу. Единственным канцлером, который опустил ее в тексте присяги, был также социал-демократ Герхард Шредер. При этом он считает себя верующим, отказ от использования фразы он объяснял тем, что вера является «личным делом».

Несмотря на нерелигиозность, Шольц регулярно подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые, по его словам, повлияли на его становление. В частности, он в духе социал-демократических идей подчеркивает ценности солидарности в христианстве.

Напомним, депутаты германского парламента в среду избрали Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов. Его правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ. В Кремле отметили, что Москва рассчитывает на преемственность курса Германии.

Шольц 10 декабря совершит первый зарубежный визит в Париж и Брюссель, а также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Депутаты КПРФ устроили скандал из-за баннера детского благотворительного фонда

21.09 / Фесенко: У кандидатов с экологической тематикой шансов никаких, даже на выход во второй тур

27.03 / 24 канал – эксперт предупредил о климатическом кризисе на Украине

16.10 / Два автобуса столкнулись в Бельгии, среди пострадавших несколько детей

01.07 / Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП

11.11 / Французский историк – Де Голль стал для Франции воплощением сильного лидера, которого ей так не хватает сегодня

13.07 / В Армении прокомментировали бои на северной границе с Азербайджаном

04.11 / По предварительным результатам Байден получает 70 голосов выборщиков, Трамп – 48 – подсчет Reuters

20.02 / Дипломаты подключились к защите семьи россиян, у которых изъяли детей в Германии

17.07 / Лукашенко пожаловался на проблемы в ЕАЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика