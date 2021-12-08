 

Правительство Шольца приведено к присяге

08.12.2021, 16:19, Новости дня
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Новое правительство Германии, которое возглавляет канцлер Олаф Шольц (СПДГ) приведено к присяге и начинает работу.

Напомним, три партии образовали правящую коалицию, таким образом в правительство вошли представители Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/зеленых» и Свободной демократической партии.

Пост вице-канцлера занял Роберт Хабек (Зеленые), главой Министерства иностранных дел заняла Анналена Бербок (Зеленые).

Министерство обороны возглавила бывший министр юстиции Кристина Ламбрехт (СДПГ), МВД – Ненси Фезер (СДПГ). Главой Минфина стал Кристиан Линднер (свободные демократы), Минздрава – Карл Лаутербах (СДПГ). Вольфганг Шмидт (СДПГ) стал главой ведомства канцлера.

Минтрудом будет руководить Хубертус Хайль (СДПГ), Минразвития – Свенья Шульце (СДПГ).
Минстрой возглавит Клара Гейвиц (СДПГ), Минсельхоз – Джем Оздемир (зеленые), Минэкологии – Штеффи Лемке (зеленые), Минсемьи – Анна Шпигель (Зеленые).

Министром юстиции назначен Марко Бушманн (свободные демократы), главой министерства образования стала Беттина Штарк-Вацингер (свободные демократы). Минтранс возглавит Фолькер Виссинг (свободные демократы).

Напомним, новое правительство Германии впервые в истории оказалось гендерно равным. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.



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