Правительство Шольца приведено к присяге

Новое правительство Германии, которое возглавляет канцлер Олаф Шольц (СПДГ) приведено к присяге и начинает работу.

Напомним, три партии образовали правящую коалицию, таким образом в правительство вошли представители Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/зеленых» и Свободной демократической партии.

Пост вице-канцлера занял Роберт Хабек (Зеленые), главой Министерства иностранных дел заняла Анналена Бербок (Зеленые).

Министерство обороны возглавила бывший министр юстиции Кристина Ламбрехт (СДПГ), МВД – Ненси Фезер (СДПГ). Главой Минфина стал Кристиан Линднер (свободные демократы), Минздрава – Карл Лаутербах (СДПГ). Вольфганг Шмидт (СДПГ) стал главой ведомства канцлера.

Минтрудом будет руководить Хубертус Хайль (СДПГ), Минразвития – Свенья Шульце (СДПГ).

Минстрой возглавит Клара Гейвиц (СДПГ), Минсельхоз – Джем Оздемир (зеленые), Минэкологии – Штеффи Лемке (зеленые), Минсемьи – Анна Шпигель (Зеленые).

Министром юстиции назначен Марко Бушманн (свободные демократы), главой министерства образования стала Беттина Штарк-Вацингер (свободные демократы). Минтранс возглавит Фолькер Виссинг (свободные демократы).

Напомним, новое правительство Германии впервые в истории оказалось гендерно равным. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.