 

Эйдман: Доктор Байден, оказывая демонстративное внимание и напоминая о стоящих за дверьми санитарах, умеет снижать уровень агрессии пациента Путина

08.12.2021, 16:18, Новости дня
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Психотерапевтический роман.

Путин трудился, рисовал “красные линии”. Потом долго рассказывал о страшных карах, которые обрушатся на тех, кто их перейдет. По сценарию кремлевских стратегов все должны были испугаться и попросить о пощаде. Но Байден, видимо, этот сценарий не прочитал – взял и послал нашего великого полководца в пешее эротическое путешествие за эти самые линии. Путин утерся и пошел, солнцем палимый, туда, куда его послали.

Спрашивается, зачем Байден вообще с ним встречается? Думаю, дело вот в чем. Байден относится к Путину как к опасному сумасшедшему. А сам выступает в роли психотерапевта, от встреч с которым больной находится в психологической зависимости. Доктор Байден, оказывая демонстративное внимание, но не забывая напоминать о стоящих за дверьми санитарах, умеет снижать уровень агрессии пациента Путина. После встречи со своим доктором буйнопомешанный на некоторое время успокаивается.

Психотерапевт каждый раз перед расставанием назначает примерную дату нового приема, чтобы пациент, оставшись без лечения, не наломал дров. Больной понимает, что если будет сильно хулиганить, встреча с доктором не состоится, и как-то удерживает себя от слишком явных безумств. Вот такой психотерапевтический роман.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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