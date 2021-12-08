В Харькове женщина убила двухлетнего ребенка и попыталась совершить суицид – полиция

После этого женщина совершила попытку самоубийства, выпрыгнув из окна квартиры. Скорая доставила ее в больницу, она находится в реанимации.

“На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело двухлетнего мальчика. Эксперты устанавливают причины его смерти”, – отметили в НПУ.

Женщина убила своего ребенка, а потом выбросилась с четвертого этажа. Об этом Общественному рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. По предварительной информации, ребенок был задушен поясом от халата.

“Женщина несудимая, в декрете, имеет проблемы семейные, сама воспитывала ребенка. Проживала женщина со своим отцом. Изучается информация о возможной неизлечимой болезни, которая побудила его такое совершить”, – сказал Чубенко.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал журналистам, что в результате падения женщина получила переломы ребер, костей таза и травму живота.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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