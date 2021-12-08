Эксперты рассказали о странных средствах для омоложения лица

Эксперты представили список странных и неприятных вещей, которые люди делают для собственного омоложения. Сюда внесли ванны с мочой, маски из эякулята и змеиный массаж.

Многие люди считают, что пить собственную мочу, делать из нее ванные для омоложения полезно. 95% мочи состоит из воды, а 5% – это мочевина, содержащая стволовые клетки и пенициллин. Мочевина помогает отшелушивать, смягчать и разрушать верхний слой клеток кожи. Мочевина работает, как гликолевая, салициловая и молочная кислота.

Также существуют процедуры маски для лица из соловьиного помета. Такие средства существуют с 1600-х годов в Японии. Соловьиные экскременты считаются хорошим отшелушивающим средством, а средства созданы из стерилизованного соловьиного помета, который смешали с порошкообразными рисовыми отрубями.

Эксперты рассказали, что некоторые люди делают маски для лица из эякулята. Не существует никаких научных данных того, что сперма приносит пользу коже. У человека может быть даже аллергическая реакция на компонент. Также сперма переносит болезни, которые передаются половым путем, такие как хламидиоз и герпес. Особенно уязвимы для инфицирования глаза.

Популярен в салонах и змеиный массаж для омоложения кожи. Мода возникла в Индии и разошлась по другим странам. Движение змеи по коже человека может улучшить кровообращение, высвободить эндорфины.

В элитных салонах красоты представляют процедуру покрытия тела сусальным золотом, что позволяет избавиться от лишнего жира на коже и убрать целлюлит. Джон Цагарис, доктор, утверждает, что это помогает обратить вспять повреждения кожи лица, которые вызываются воздушными загрязнениями, курением.

Также мастера рекламируют и огненную терапию. Он пропитывает полотенце секретным эликсиром и спиртом. Далее кладет его на лицо или участки тела и поджигает. Через время пламя гасят с помощью другого полотенца. Специалисты утверждают, что такая процедура стимулирует регенерацию кожи.

Одним из самых странных способов омоложения является отказ от улыбки. Смех действительно приводит к морщинам вокруг глаз, поэтому некоторые женщины отказались от него. Например, женщина, именующая себя современной Моной Лизой, уверяет, что не улыбалась уже 40 лет. Критике подверглась и Ким Кардашьян, которая сообщила, что улыбается редко. Перед использованием любой процедуры лучше всего получить консультацию доктора.

Источник: basetop.ru