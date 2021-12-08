Ель с дачного участка установят на городской площади

08.12.2021, 15:58, Новости

Теги: Благоустройство, Праздник

Житель Рыбинска передал ель с дачного участка для украшения города. Пятнадцатиметровое новогоднее дерево установят на площади Славского в микрорайоне Волжский.

На дачном участке жителя Рыбинска Сергея Румянцева ель росла около 40 лет. В последнее время её соседство стало небезопасным для щитового домика и линии электропередач. Но вместо того, чтобы просто срубить хвойную красавицу, хозяин предложил её специалистам МУП «ДЭС» для установки к новогодним праздникам.

– Жалко такую красоту просто распилить на дрова, когда можно детям доставить радость на новый год, – рассказал Сергей Румянцев.

Чтобы забрать ель, сохранив её презентабельный вид, с огороженной территории в дачном массивнее специалистом МУП «ДЭС» пришлось провести настающую спецоперацию, потребовавшую участия порядка десяти человек. Ель закрепили тросами к стреле крана, спилили, а затем бережно подняли выше электролинии, чтобы погрузить на длинномер. На работу потребовалось около часа. В процессе не пострадали ни ель, ни провода, ни забор. Чтобы благополучно довезли ель до места установки, специалисты получили разрешение на перевоз негабаритного груза.

– Практика такого сотрудничества с жителями в Рыбинске существует не первый год. Красивую ель найти сложно. Бывает, что жители предлагают дерево, но подъехать, чтобы забрать его, не повредив, невозможно. Или при осмотре оказывается, что есть видимые повреждения хвои, искривление ствола. Такую ель для праздника мы взять тоже не можем. В этом году смогли выбрать три крупных ели для установки на площадях и еще пару для дворовых территорий, – пояснил Дмитрий Шилов, директор МУП «ДЭС».

Живые ели, также предоставленные жителями, установили в центре кругового перекрестка на улице Фурманова и у Дворца культуры Переборы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска