«Академик Ломоносов» планируют использовать для получения криптовалюты

Плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», находящуюся в городе Певек на Чукотке, будут использовать для получения криптовалюты, заявили в госкорпорации «Росатом».

По словам ядерщиков, в недалёком прошлом они провели испытания модулей ПАТЭС и установили, что они генерируют достаточное количество электроэнергии для выработки биткоинов. С учётом того, что производственные мощи станции не используются даже наполовину своих возможностей, в «Росатоме» решили пустить вырабатываемую энергию в прибыльное для государства русло.

– Один месяц работы «Академика Ломоносова» позволяет закрыть годовой дефицит бюджета в паре регионов России. Также мы можем торговать криптовалютой, обменивая её на доллары, евро или золото, или покупать за неё товары. При этом жители Певека не ощутят неудобств, ведь электричество будет в их домах круглосуточно, – рассказал инженер Василий Сибирцев.

Единственным минусом для жителей Певека в новом режиме работы ПАТЭС «Академик Ломоносов» станет повышение стоимости электричества и других коммунальных услуг.

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