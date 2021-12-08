В Великобритании не захотели объявлять бойкот Олимпийским играм в Китае

Британская сторона не станет поддерживать бойкот Олимпиады в Пекине, сообщил премьер Британии Борис Джонсон в парламенте.

«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры», – цитирует Джонсона РИА «Новости».

Он добавил, что Лондон не намерен поддерживать бойкот, поскольку регулярно указывает Пекину на вменяемые Китаю нарушения прав человека.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В среду стало известно, что Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае.

Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение не пострадает от решения правительства США не отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду 2022 года.