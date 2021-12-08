 

Белоруссия предупредила Украину об угрозе локального конфликта на границе

08.12.2021, 15:50, Новости дня
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Разворачивание Украиной тяжелого вооружения на белорусской границе, привлечение вертолетов и боевых самолетов может привести к локальному конфликту, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Почему-то украинское руководство их [учения] решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты», – цитирует ТАСС Вольфовича.

По его словам, Украина, наверное, смотрит на поляков, которые «борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ». «Это может привести к локальному конфликту», – указал он. 

При этом Вольфович обратил внимание на недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.



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