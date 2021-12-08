 

На Украине отказались от выпуска газеты «Аргументы и факты»

08.12.2021, 15:50, Новости дня
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«Украинский медиахолдинг» с 1 января прекратит выпуск газеты «Аргументы и факты», которая выходила с 1 января 1995 года, также выходить больше не будут «Совершенно секретно – Украина» и журнал «Телескоп».

«Об этом подписчиков указанных изданий начали предупреждать в отделе распространения продукции холдинга», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в издании UBR.ua.

Отмечается, что, возможно, прекратит работу и сайт «Аргументы и факты в Украине», но некоторые источники украинского издания утверждают, что сайт продолжит работу.

Холдинг UMH Group на рынке уже более 20 лет. Еженедельник «Аргументы и факты в Украине» издается с 1995 года.

Напомним, на Украине под санкциями находятся издания «Страна.UA» и «Шарий.нет». Также на пять лет введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В стране запрещены все российские СМИ. Больше года была ограничена работа портала «РИА Новости Украина». 



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