В США обнаружили выраженное повышение давления у людей во время пандемии



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В исследовании Кливлендской клиники анализировались данные более 464 тысяч сотрудников нескольких американских компаний и их супругом. Все они участвовали в корпоративных программах оздоровления Quest Diagnostics с 2018 по 2019 годы. План обследования включал измерение артериального давления.

Когда ученые сравнили показатели давления в разные годы, то обнаружили выраженное повышение практически у всех участников во время пандемии. С апреля по декабрь 2020 года систолическое (верхнее) давление у пациентов в среднем увеличилось на 1,1-2,5 мм ртутного столба, диастолическое (нижнее) — на 0,14-0,53 мм рт. ст. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Повышение артериального давления было выявлено во всех группах пациентов, но самые высокие показатели были у женщин всех возрастов.

Первая помощь при высоком давлении

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Когда авторы исследования начали изучать причины этого феномена, оказалось, что увеличение массы тела — обычное явление во время затяжных карантинов — было существенным, хотя далеко не главным фактором. Нарушения режима питания, злоупотреблением алкоголем, снижение ежедневной физической активности также могли способствовать повышению артериального давления.

Кроме того, на состоянии здоровья отразился хронический стресс во время пандемии, и женщины от него страдают больше, чем мужчины, из-за увеличившейся бытовой нагрузки, считают ученые.

«Мы действительно знаем, что в условиях хронического стресса изменения артериального давления вызваны некоторыми факторами образа жизни. В состоянии стресса мы выбираем снеки и пиво, вместо того чтобы съесть салат, не досыпаем, не ходим в тренажерный зал и забываем принимать необходимые лекарства. Вероятно, все это приводит к повышению давления», — сообщили авторы исследования.