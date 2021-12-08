 

Дублирование указателей в метро помогло снизить загрузку вестибюлей на 50%

08.12.2021, 15:26, Разное
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Там напомнили, что от “Лесопарковой” и “Прокшино” ходят автобусы до крупнейшего в России миграционного центра в Сахарове. Основной язык указателей на станциях – русский, а дублирование надписей на еще два языка существенно улучшило качество их работы, отметили в пресс-службе подземки.

Об этом говорится в письме столичного метрополитена в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека в ответ на обращение его председателя Валерия Фадеева, подчеркнули в пресс-службе.

Дублирование уменьшило очереди в кассы на 40%. На столько же снизилось количество обращений иностранцев в кассы за информацией.

Ранее пассажиры станций “Лесопарковая” и “Прокшино” просили метрополитен упорядочить передвижение пассажиров, снизить очереди в кассы и билетные автоматы.

На этих станциях указатели на русском языке нанесены черным шрифтом, его размер на 30% больше дублируемых языков. Цвет вспомогательных надписей – светло-коричневый.

В России широко распространена практика перевода справочной и навигационной информации на транспортных объектах. К примеру, в аэропорту Шереметьево навигация переведена на китайский язык.

Напомним, что во вторник, 7 декабря, в Москве открылся новый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции “Мневники” до “Каховской”. Улучшилось транспортное обслуживание районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Можайский, Кунцево, Проспект Вернадского, Зюзино и других, время в поездке сократилось на 35-45 минут.



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