Стало известно о первом зарубежном визите Шольца
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Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 10 декабря совершит первый зарубежный визит в Париж и Брюссель, а также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.
Так, в Париже Шольца примет президент Франции Эмманюэль Макрон. Первый зарубежный визит канцлера Германии является отражением тесных связей и дружбы между двумя государствами. Ожидается, что в ходе поездки будут обсуждаться двусторонние отношения и международные вопросы, передает ТАСС.
На встрече с фон дер Ляйеном и Мишелем в Брюсселе основное внимание будет уделено подготовке к заседанию Совета ЕС на следующей неделе, а на переговорах со Столтенбергом «будет подчеркнута важность альянса для германской, европейской и трансатлантической безопасности», говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, депутаты германского парламента в среду избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов. Его правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.
Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ, при этом Москва рассчитывает на преемственность курса Германии.
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