Стало известно о первом зарубежном визите Шольца

Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 10 декабря совершит первый зарубежный визит в Париж и Брюссель, а также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

Так, в Париже Шольца примет президент Франции Эмманюэль Макрон. Первый зарубежный визит канцлера Германии является отражением тесных связей и дружбы между двумя государствами. Ожидается, что в ходе поездки будут обсуждаться двусторонние отношения и международные вопросы, передает ТАСС.

На встрече с фон дер Ляйеном и Мишелем в Брюсселе основное внимание будет уделено подготовке к заседанию Совета ЕС на следующей неделе, а на переговорах со Столтенбергом «будет подчеркнута важность альянса для германской, европейской и трансатлантической безопасности», говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, депутаты германского парламента в среду избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов. Его правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ, при этом Москва рассчитывает на преемственность курса Германии.