Путин поздравил Шольца со вступление в должность канцлера Германии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность канцлера ФРГ.

«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», – приводит слова президента пресс-служба на сайте Кремля.

Также Путин отметил, что богатый опыт экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель как государственного деятеля и политика будет неизменно востребован.

Напомним, депутаты германского парламента в среду избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов. Его правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.