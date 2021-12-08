 

Обязательную вакцинацию для студентов и пожилых ввели в Смоленской области

08.12.2021, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для студентов колледжей и вузов, а также жителей старше 60 лет.

«Определить следующие категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции <…> лица в возрасте 60 лет и старше; <…> лица старше 18 лет, обучающиеся на очной форме обучения в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Документ появился на сайте Роспотребнадзора по Смоленской области.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили о необходимости продолжать пропаганду вакцинации от коронавируса, но подчеркивалось, что вести ее нужно в рамках здравого смысла, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

25.06 / Роскачество раскрыло уловки мошенников при покупке тура в Турцию

04.08 / Компания Mazda обновила купе-кроссовер Mazda CX-4

06.12 / Россиянке Сапеге предъявили обвинение в Белоруссии

16.11 / Главу Волгодонска заподозрили в хищении 16 млн рублей

09.07 / В РФ подтвердили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

17.11 / Space.com – Crew Dragon впервые доставил на МКС экипаж из 4 астронавтов

21.07 / Некоторые песни колибри другие птицы не могут слышать

29.08 / Китай предложил России создать «соевый альянс»

16.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика