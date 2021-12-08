 

Тюменский экспорт приблизился к 1 млрд долларов

08.12.2021, 15:00, Новости дня
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Экспорт продукции предприятий Тюменской области за девять месяцев 2021 года вырос в 2,5 раза. В финансовом выражении общий объем тюменского экспорта за этот период составил 980 млн долларов, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Важно, что 91,6% от общего объема регионального экспорта приходится на несырьевые неэнергетические товары. Этот показатель увеличился в 3,2 раза и составил 896 млн долларов», – говорится в сообщении на сайте правительства Тюменской области.

Экспорт машин и оборудования вырос – в 1,1 раза, продукции АПК – в 1,3 раза, продукции деревообработки – в 1,8 раза, изделий из металлов – в 2,6 раза. Наибольший рост продемонстрировал экспорт химической продукции – в 4,2 раза.

Обеспечение благоприятных условий для экспортной деятельности – одно из приоритетных направлений работы регионального правительства в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», неоднократно подчеркивал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что в инвестиционной стратегии Тюменской области развитию и расширению экспорта отводится ключевое место.

«Основная задача – наращивание объемов несырьевого и неэнергетического экспорта, а также увеличение числа предприятий-экспортеров. По статистике видно, что в текущем году есть положительная динамика по восстановлению экспорта, который по объективным причинам снижался в 2020 году. Актуальные экономические тренды требуют и особого внимания к наиболее перспективной товарной группе внешней торговли – к экспорту услуг. Пока он составляет лишь немногим более 20 процентов от общего объема, но увеличивать его долю в регионе продолжат», – сказано в сообщении.

Результатом поддержки предприятий-экспортеров в 2021 году стало увеличение их числа со 186 до 224. Благодаря комплексной поддержке в 2021 году экспортные контракты с зарубежными партнерами заключили более 80 тюменских компаний.



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