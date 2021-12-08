Le Figaro – «деньги тратятся впустую» — общественные организации попросят правительство взять под опеку бюджет Парижа

Общественные организации Парижа готовят обращение к правительству с просьбой установить надзор за чрезмерно раздутым бюджетом Парижа, пишет Le Figaro. Как напоминает газета, в последнее время государственные органы и представители оппозиции уже предупреждали мэра французской столицы о недопустимом размере внешнего долга города.



Reuters

На фоне тревоги, поднятой лидером оппозиции в администрации Парижа Рашидой Дати по поводу большого долга столицы, общественные ассоциации решили начать процедуру, чтобы установить надзор над бюджетом французской столицы, пишет Le Figaro.

После многочисленных протестов против мэра Анны Идальго представители профсоюзов, районных объединений и автомобилистов обратятся в региональную Счётную палату Парижского региона, а также к префекту Парижа Марку Гийому. По данным газеты, организации готовят письма с просьбой инициировать процедуру, которая в случае успеха приведёт к грозным последствиям: лишению полномочий действующей команды, управляющей муниципалитетом, которая больше не сможет принимать решения самостоятельно и будет действовать только с одобрения надзорного органа — в данном случае префекта. «Полное досье также будет направлено министру экономики и финансов и премьер-министру», — рассказывает адвокат коллектива Патрик Табе.

Как напоминает издание, заявление ассоциаций появилось после предупреждения в резких тонах в адрес Анны Идальго со стороны правительства в начале прошлой недели. Поскольку город задолжал €7 млрд, власти дали мэру понять, что после 2022 финансового года больше не предоставят ей возможности прибегнуть к льготному механизму кредитования. Несколькими днями ранее Рашида Дати также осудила на заседании городского совета «неискренность» предлагаемого бюджета на 2022 год и обратилась к государству с предложением «взять под контроль бюджет» города.

При этом ассоциации уверяют, что их позиция не имеет отношения к политике. «Наши действия побуждаются местными жителями, которым надоело видеть, как деньги тратятся впустую», — подчёркивает Табе. Представители общественных организаций напоминают, что власти города тратят значительные суммы денег на «гаджеты» вроде гигантского сердца на столбе стоимостью €650 тыс.

Но долг не единственная причина для подачи заявления о надзоре, отмечает газета. Ассоциации добавляют в него и другие жалобы, уже высказанные на различных демонстрациях перед зданием парижской мэрии. В их числе необслуживаемые и опасные для людей проезжие части, непомерные расходы на «сомнительное» обустройство и общая обветшалость города.

По словам адвоката, эти проблемы оправдывают просьбу к префекту Парижа взять на себя бразды правления столицей. «Это катастрофическое управление как с финансовой, так и с имущественной точки зрения», — подчёркивает Табе, также упоминая о судьбе торговцев в центре Парижа. «Между созданием велосипедных дорожек и переносом пробок на небольшие улицы они видят, что их выручка падает на 30 процентов. Это катастрофа», — негодует адвокат.

Как поясняет издание, после обращения ассоциаций власти не будут обязаны реагировать в определённый срок. Они также могут выбрать менее радикальное решение: направить свои рекомендации после расследования региональной Счётной палаты. Если правительство откажется от надзора за бюджетом города, ассоциации планируют вступить в противостояние с помощью судебной системы. Со своей стороны, приближённые мэра Анны Идальго, столкнувшись с обвинениями, заверяют, что «ситуация с бюджетом ухудшилась только из-за кризиса COVID-19», пишет газета.