Патриарх Варфоломей заявил, что прощает священнослужителей, обвинивших его в расколе православия

“Меня не огорчает то, в чем меня обвиняют россияне и что обо мне говорят, в частности, митрополит Волоколамский Илларион или митрополит Антоний Бориспольский. Я это прощаю. Но мы не дадим подвергать сомнению права и привилегии Вселенского престола, предоставленные нам вселенскими соборами и тысячелетней историей”, – сказал Варфоломей.

Он утверждает, что Москва подстрекала болгарских священнослужителей “восстать против вселенского патриархата”.

“Кто-то спросил, почему атаки на меня увеличились после визитов в Украину и США. Отвечаю: потому что оба визита были удачными и благословенными. Конечно, наши братья-россияне не хотели бы, чтобы они были такими”, – объяснил патриарх.

Он также поделился впечатлениями от визита в Украину.

“Меня поразила вера украинцев и уважение. Где бы я ни появлялся, меня благодарили за томос и автокефалию, особенно во время службы перед Софией Киевской. Еще я увидел желание государства сотрудничать с автокефальной церковью Украины. Мне это нравится”, – подчеркнул Варфоломей.

Митрополит Волоколамский Илларион, который является также главой отдела внешних церковных связей РПЦ, говорил в ноябре, что деятельность Варфоломея направлена на “разрушение мирового православия, разрушение Русской православной церкви”, и что патриарху на РПЦ “наплевать”. “От него мы не получили ни православную веру, ни чего-либо еще хорошего. Мы от него получили раскол, который он учинил прямо на канонической территории нашей церкви”, – заявил российский митрополит, очевидно, имея в виду Украину.

Контекст:

15 декабря 2018 года на объединительном соборе, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата, была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). 5 января 2019 года Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Из-за предоставления Украине томоса об автокефалии предстоятель РПЦ Кирилл утверждал в январе 2021 года, что Варфоломей “ввел раскольников в киевскую святыню”, а в сентябре обвинил патриарха в “расколе во вселенском православии”.

Варфоломей подчеркнул, что никто, кроме РПЦ, не создавал раскола в православии.

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